Grécko odporučilo neočkovať ľudí do 60 rokov vakcínou AstraZeneca

Atény 15. júna (TASR) - Grécka národná očkovacia komisia v pondelok odporučila, aby sa vakcína proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca nepodávala ľuďom mladším než 60 rokov, informuje spravodajský server Ekathimerini.com.



Komisia tiež odporučila, aby mali grécki občania do 60 rokov možnosť výberu z troch ďalších protikoronavírusových očkovacích látok. Na ľudí, ktorí už medzičasom dostali prvú dávku AstraZenecy a majú termín druhého očkovania, sa návrh komisie nevzťahuje.



Odporúčanie vydala komisia na základe epidemiologickej situácie v Grécku. Doposiaľ sa v krajine vakcínou AstraZeneca očkovali obyvatelia starší ako 30 rokov.



Európska agentúra pre lieky (EMA) považuje AstraZenecu za bezpečnú pre všetky vekové kategórie, niektoré členské štáty Európskej únie však pozastavili očkovanie touto vakcínou pre ľudí pod určitou vekovou hranicou. Išlo obvykle o vekovú hranicu od 50 do 65 rokov, pripomína server.



Grécky minister pre riadenie digitálnych technológií Kyriakos Pierrakakis spresnil, že jeho krajina otvorí očkovaciu platformu aj pre obyvateľov od 18 do 24 rokov. Ako dodal, podľa očakávania bude polovica obyvateľov Grécka zaočkovaná proti koronavírusu koncom leta, uzatvára internetová stránka denníka Kathimerini.