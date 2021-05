Grécko: Odsúdený europoslanec dorazil po vydaní z Bruselu do Atén

Atény 15. mája (TASR) - Grécky europoslanec Jannis Lagos, bývalý popredný člen zakázanej gréckej neonacistickej strany Zlatý úsvit, ktorého zatkli v Bruselu na základe európskeho zatykača, dorazil v sobotu do Atén. Do vlasti ho vydali z Belgicka, pričom odpykať si má 13 rokov väzenia, na ktoré ho odsúdil vlani grécky súd za členstvo v zločineckej organizácii a ďalšie trestné činy.



Lagos (48) priletel na medzinárodné letisko v Aténách o 15.20 h miestneho času (16.20 h SEČ) v sprievode piatich policajtov, informovala agentúra AFP s odvolaním a na zdroje z prostredia letiskovej polície. V putách ho okamžite predviedli na prokuratúru.



Lagosa, niekdajšieho vyhadzovača v nočnom klube, spolu so zakladateľom a lídrom strany Zlatý úsvit Nikosom Michaloliakosom a ďalšími členmi vedenia tejto strany odsúdili na 13 rokov väzenia. Súd zároveň udelil nižšie tresty odňatia slobody desiatkam ďalších členov Zlatého úsvitu vrátane bývalých poslancov gréckeho parlamentu.



Lagosa však pred nástupom na výkon trestu chránila práve imunita poslanca europarlamentu, za ktorého ho zvolili v roku 2019 - ešte ako člena Zlatého úsvitu. Túto stranu Lagos ešte v priebehu toho istého roka opustil a stal sa nezávislým europoslancom, pričom v EP bol v skupine tzv. nezaradených.



Grécke úrady na poslancov EP apelovali, aby mu imunitu odobrali. Napokon k tomu došlo 27. apríla, keď sa za zrušenie jeho imunity vyslovilo drvivou väčšinou 658 europoslancov, proti ich bolo len 25. Lagosa následne v Bruseli zadržali. V tamojšom väzení strávil takmer dva týždne, kým ho vydali do vlasti. Lagos najskôr svoje vydanie do vlasti odmietal.



Proces s členmi Zlatého úsvitu bol považovaný za jeden z najdôležitejších v moderných politických dejinách Grécka. Podnietila ho vražda 34-ročného protifašistického rappera Pavlosa Fyssasa, ktorého v noci v septembri 2013 naháňal dav násilníkov zo Zlatého úsvitu a nakoniec ho jeden z prívržencov tejto strany dobodal na smrť pred kaviarňou na predmestí Atén.



Michaloliakos a väčšina odsúdených členov strany už v Grécku nastúpila na výkon trestu. Výnimkou je Christos Pappas, považovaný v Zlatom úsvite za tzv. muža číslo dva, ktorý je momentálne na úteku.



Zlatý úsvit mal v rokoch 2012-19 aj zastúpenie v gréckom parlamente. V roku 2015 bola táto neonacistická strana založená v 80. rokoch minulého storočia dokonca tretím najsilnejším politickým subjektom v krajine. Na úpadok jej popularity však mala veľký vplyv práve vražda rappera Fyssasa.