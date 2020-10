Grécko odsúdilo návrat tureckej lode do východného Stredomoria

Atény 12. októbra (TASR) - Grécko odsúdilo v pondelok rozhodnutie Turecka vyslať do východnej časti Stredozemného mora plavidlo Oruč Reis, ktoré bude južne od gréckeho ostrova Kastelorizo vykonávať seizmický prieskum ložísk zemného plynu.



Atény rozhodnutie označili za "priamu hrozbu pre mier" v regióne. Grécky rezort diplomacie označil Turecko za nespoľahlivé a za partnera, ktorý "si dialóg úprimne neželá". Dodal, že Ankara sa stala "popredným faktorom nestability" v regióne "od Líbye po Egejské more a Cyprus, Sýriu, Irak a dnešný Náhorný Karabach".



Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej k takémuto kroku Ankary dochádza v čase, keď sa obe krajiny pokúšajú stanoviť dátum rokovaní zameraných na riešenie svojho sporu.



Loď Oruč Reis sa bude v danej oblasti pohybovať od pondelka do 22. októbra v sprievode ďalších dvoch plavidiel, oznámilo v nedeľu večer turecké námorníctvo.



Na vody okolo ostrova Kastelorizo si robí nárok Grécko, ktoré ich považuje za svoju výlučnú ekonomickú zónu, Turecko to však odmieta s argumentom, že má dlhšie pobrežie.



Opätovné vyslanie lode Oruč Reis do spornej oblasti by mohlo ešte viac prehĺbiť napätie medzi Ankarou a Aténami po tom, ako sa v posledných týždňoch objavili náznaky jeho zmiernenia, konštatuje AFP. Jedným z takýchto náznakov je ochota tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na rokovanie s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom. Obe krajiny sa tiež prostredníctvom sprostredkovateľského úsilia Severoatlantickej aliancie, ktorej sú členmi, dohodli na mechanizme predchádzania vojenským incidentom. Jeho súčasťou je aj horúca linka medzi Aténami a Ankarou.



Konflikt medzi Tureckom na jednej strane a Gréckom a Cyprom na strane druhej vypukol 10. augusta, keď Ankara v sprievode vojenských plavidiel vyslala prieskumnú loď Oruč Reis k ostrovu Kastelorizo prvýkrát, pričom v tejto oblasti vtedy zostala asi mesiac.



Obe krajiny následne na demonštráciu svojich nárokov vyslali do oblasti, kde plavidlo Oruč Reis vykonávalo seizmický výskum, vojenské lode a uskutočnili námorné cvičenia.



Erdogan v septembri na margo stiahnutia lode povedal, že dáva "šancu diplomacii". Turecká vláda však zároveň oznámila, že loď bola odvolaná iba z dôvodu údržby a do oblasti sa vráti.



Európska únia na mimoriadnom summite konanom začiatkom októbra pohrozila Turecku sankciami, ak nezastaví nezákonnú prieskumnú činnosť vo vodách, ktoré si nárokujú Cyprus a Grécko. Turecko označilo túto hrozbu za "nekonštruktívnu".