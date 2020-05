Grécko opätovne otvára niektoré vzdušné a námorné trasy

Atény 16. mája (TASR) - Grécko v piatok oznámilo, že od pondelka opätovne otvorí niektoré vzdušné a námorné trasy. Krajina začína vychádzať z tzv. koronavírusového lockdownu v nádeji, že infekčnú chorobu COVID-19 má dostatočne pod kontrolou, aby mohla vpustiť turistov.



Návštevníci budú môcť navštíviť celé kontinentálne Grécko a trajektom sa preplaviť na ostrovy Kréta a Evia, uviedol šéf úradu pre civilnú ochranu Nikos Hardalias, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Gréci mali až do tohto týždňa zákaz cestovať v rámci svojich domovských regiónov. Krajina sa vďaka dôsledným a rýchlym opatreniam vyhla katastrofálnym dôsledkom pandémie, ktorá si v susednom Taliansku vyžiadala desaťtisíce mŕtvych. Grécke nemocnice evidujú iba 160 úmrtí na COVID-19.



Pasažieri trajektov budú musieť pred vyplávaním vyplniť zdravotný formulár, dať si zmerať telesnú teplotu, budú musieť mať tvárové rúška a dodržiavať odstup. Kapacita plavidiel bude musieť byť iba polovičná.



Leteckí pasažieri budú musieť mať rúška. Vnútroštátne lety sa postupne začnú obnovovať od pondelka, pričom niektorí prepravcovia oznámili, že obnovia aj niekoľko letov do členských štátov EÚ.



Spoločnosť Air France vyhlásila, že od 23. mája obnoví trasu Paríž-Atény. Domáca spoločnosť Aegean plánuje od konca mája lety do Mníchova, Zürichu, Frankfurtu, Ženevy a Bruselu.



Atény medzitým predĺžili do 31. mája zákaz letov do nečlenských krajín Únie, ale aj do Talianska, Španielska, Británie a Holandska.



Grécko pracuje na zabezpečení hladkého štartu svojej hlavnej turistickej sezóny, keďže zisky z tohto sektora tvoria 12 percent jeho HDP.