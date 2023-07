Opitý vodič spôsobil lesný požiar na ostrove Chios

Atény 31. júla (TASR) – Veľký požiar spôsobil v pondelok na gréckom ostrove Chios opitý vodič, ktorý pri havárii zdemoloval svoje auto. Vyplýva to zo správy verejnoprávnej televízie ERT, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Vodič pri ceste v skorých ranných hodinách stratil kontrolu nad autom a vrazil do krovia. Motor auta sa vznietil a od neho sa plamene rýchlo rozšírili do blízkeho lesa v severozápadnej časti piateho najväčšieho ostrova v Grécku, ležiacom neďaleko Turecka.



Pre požiar evakuovali dve dediny a do hasenia nasadili celý hasičský zbor na ostrove vrátane dobrovoľníkov a vrtuľníkov. Oheň sa podarilo dostať pod kontrolu popoludní.



Vodiča zadržali za jazdu pod vplyvom alkoholu. Prokuratúra ho tiež obviní z podpaľačstva z nedbanlivosti.



Podľa gréckych predstaviteľov je nedbanlivosť príčinou väčšiny požiarov v krajine. Za uplynulé štyri týždne zničili v celom Grécku približne 43.000 hektárov lesa, krovín a poľnohospodárskej pôdy, ukazujú odhady vlády v Aténach.