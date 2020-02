Ostrovania protestovali v Aténach proti novým táborom pre migrantov

Atény 13. februára (TASR) - Predstavitelia a obyvatelia gréckych ostrovov v Egejskom mori, ktoré poskytujú prístrešie tisícom žiadateľov o azyl, usporiadali vo štvrtok demonštráciu v hlavnom meste Atény, aby vyjadrili nesúhlas so zámerom vybudovať pre tieto osoby nové tábory. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Desiatky demonštrantov z ostrovov Lesbos, Chios a Samos sa zhromaždili pred budovou gréckeho ministerstva vnútra, kde mávali transparentmi namierenými proti uvedenému projektu.



Konzervatívna grécka vláda, ktorá začala úradovať vlani v júli, oznámila, že súčasné registračné tábory pre migrantov, preplnené na niekoľkonásobok pôvodnej kapacity, budú v priebehu tohto roka uzavreté. Nahradiť ich majú nové, menšie zariadenia s predpokladom sprevádzkovania do polovice tohto roka.



Iniciatívu vlády odmietajú úrady i obyvatelia predmetných piatich ostrovov, medzi ktoré patria aj Leros a Kos. Ostrovania požadujú bezodkladný odsun väčšiny žiadateľov o azyl.



Po niekoľkých týždňoch vyjednávania s miestnymi predstaviteľmi vyvolala vláda tento týždeň opäť pobúrenie, keď oznámila, že potrebné pozemky môže zhabať na tri roky. "Rokovania nemôžu pokračovať donekonečna... je načase prijať rozhodnutia," povedal hovorca vlády Stelios Petsas pre štátnu televíznu stanicu ERT. Dodal, že vlastníci pozemkov budú odškodnení.



"Sme pripravení urobiť všetko pre to, aby sme našli pokojné riešenie, pokiaľ vláda upustí od týchto metód," odkázal vo vysielaní stanice AlphaTV guvernér provincie Severná Egeis Konstantinos Mutzuris.



Podľa vyjadrenia vlády majú byť nové tábory navrhnuté pre 20.000 žiadateľov o azyl, ktorí v nich budú môcť pobudnúť najviac tri mesiace. V doterajších táboroch na uvedených piatich ostrovoch je v súčasnosti ubytovaných vyše 38.000 ľudí v zúfalých podmienkach, čo opakovane kritizovali ľudskoprávne skupiny, ako aj Rada Európy. Bežná kapacita týchto zariadení je pritom len 6200 osôb.