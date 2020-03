Grécko oznámilo prvé úmrtie na koronavírus

Atény 12. marca (TASR) - Grécko vo štvrtok potvrdilo prvé úmrtie v krajine v dôsledku nového koronavírusu. Ide o 66-ročného muža, ktorý sa na konci februára vrátil z náboženskej púte do Izraela a Egypta. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo zdravotníctva.



Do stredy bolo v Grécku potvrdených 99 prípadov nákazy.



Okrem toho hovorca ministerstva zdravotníctva uviedol, že v rámci preventívneho opatrenia umiestnili do karantény pasažierov trajektu, keď jeden člen posádky povedal, že sa necíti dobre. Neskôr vystúpil z dôvodu ďalších zdravotných prehliadok.



Aténska tlačová agentúra ANA informovala, že na palube trajektu, ktorý momentálne kotví v prístave na ostrove Limnos, sa nachádzalo 341 cestujúcich a 77 členov posádky.