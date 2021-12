Pápež František navštívil migrantov v tábore na ostrove Lesbos

Mytilini 5. decembra (TASR) - Pápež František začal v nedeľu návštevu v tábore migrantov na gréckom ostrove Lesbos. Chce tak upozorniť na ťažkosti utečencov a vyzvať aj na ich začlenenie do života v Európe, kde medzi obyvateľmi existujú protimigračné nálady. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Pápež je na návšteve provizórneho tábora Mavrovuni, ktorý je náhradou za vyhorený veľký tábor Moria - ten si osobne prehliadol v roku 2016.



František má pred sebou druhý deň svojej návštevy Grécka. V tábore prišiel k malej skupine prevažne detských žiadateľov o azyl, stojacej za kovovými zátarasami. Jeden z týchto divákov povedal "Mám vás veľmi rád", čo podnietilo pápeža k tomu, že srdečne pozdravil najmenšie deti.



Pápežova návšteva na Lesbose bude kratšia než jeho posledná, uviedli predstavitelia. V nedeľu totiž odletí naspäť do Atén, kde bude v aténskej koncertnej sieni Megaron celebrovať omšu pre približne 2500 ľudí.



Na Lesbose v táborovom stane prednesie pápež modlitbu Anjel Pána, a to v prítomnosti gréckej prezidentky Kateriny Sakellaropulovej, podpredsedu Európskej komisie Margaritisa Schinasa a gréckeho ministra pre migráciu Notisa Mitarachiho.



"Jeho návšteva je požehnaním," povedala Rosette Leová, konžská žiadateľka o azyl, ktorá mala v náručí dvojmesačné bábätko a čakala v rade na obrad.