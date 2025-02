Grécko paralyzovali protesty vyvolané nešťastím spred dvoch rokov

Poriadková polícia sa v piatok 28. februára 2025 snaží vyhnúť plameňom z koktailovej bomby pred parlamentom počas stretov v centrálnych Aténach v Grécku pri príležitosti dvoch rokov od smrteľnej železničnej katastrofy, ktorá vyvolala aj stovky ďalších demonštrácií a generálny štrajk. Foto: TASR/AP

Tisíce demonštrantov sa zišli na ulici Stadiou v centre Atén v Grécku, aby si v piatok 28. februára 2025 pripomenuli dva roky od smrteľnej železničnej katastrofy, ktorá vyvolala aj stovky ďalších demonštrácií a generálny štrajk. Foto: TASR/AP

Atény 28. februára (TASR) - Desaťtisíce ľudí sa v piatok zhromaždili v Aténach a ďalších gréckych mestách, aby si pripomenuli druhé výročie železničnej tragédie, ktorá si vyžiadala životy 57 ľudí, väčšinou študentov. Ako pripomenula agentúra AFP, pri nehode, ktorá sa odohrala 28. februára 2023 neďaleko mesta Larisa, sa vlak z Atén do Solúna s viac než 350 cestujúcimi zrazil s nákladným vlakom.Na námestí Syntagma v Aténach sa v piatok zišlo okolo 200.000 ľudí. V hlavnom meste je nasadených viac ako 5000 policajtov, aby zvládli davy a potenciálne nepokoje. Podľa AFP medzičasom pred budovou parlamentu došlo k stretom medzi skupinou mladých mužov so zápalnými fľašami a políciou, ktorá použila slzotvorný plyn.V pravoslávnych chrámoch v Aténach sa budú konať bohoslužby za obete - bolo medzi nimi aj mnoho univerzitných študentov, ktorí sa vracali do škôl z predĺženého víkendu. Mnohí žiaci aj preto v piatok prišli do školy oblečení v čiernom.Zhromaždenia sú naplánované vo vyše 300 mestách v Grécku i zahraničí - napr. v New Yorku či Melbourne, kde žije početná grécka komunita.Ako v piatok informovala agentúra AP, pre štrajk je v Grécku vážne narušená letecká, železničná i verejná hromadná doprava, obmedzená je aj preprava trajektmi. K štrajku sa pridal aj súkromný sektor i verejné služby.Piatkové protesty odzrkadľujú narastajúci hnev ľudí v Grécku, kde po dlhovej kríze v rokoch 2009-2018, v ktorej milióny prišli o mzdy a dôchodky a verejné služby trpeli nedostatočným financovaním, ľudia politikom neveria.Premiér Kyriakos Mitsotakis vo svojom vyhlásení k tragédii sľúbil, že jeho vláda bude pokračovať v práci na zlepšovaní bezpečnosti železníc.Opozičné strany majú v úmysle zvolať na budúci týždeň hlasovanie o nedôvere vláde. Okrem toho parlament pokračuje vo vyšetrovaní, či príslušné zložky nelikvidovali následky katastrofy príliš rýchlo, čo mohlo viesť k zničeniu dôležitých dôkazov.Agentúra AP informovala, že z prieskumu verejnej mienky pre Alpha TV z tohto mesiaca vyplýva, že 72 percent respondentov verí, že vláda sa pokúsila celý prípad ututlať - medzi ľuďmi s týmto názorom je aj viac ako 40 percent voličov vládnej strany. Viac ako dve tretiny (67 percent) opýtaných uviedlo, že majú malú alebo žiadnu dôveru vo vyšetrovanie nehody súdmi a 81 percent deklarovalo, že vláda od nehody neurobila dosť pre to, aby cestovanie vlakom bolo bezpečnejšie.Vládny kabinet však dôrazne odmieta obvinenia opozičných strán, že stojí za "organizovaným plánom", ktorý má za cieľ chrániť vysokých úradníkov pred zodpovednosťou za železničné nešťastie.Hovorca vlády Pavlos Marinakis v súvislosti s tým tento týždeň vyhlásil, žeAP konštatuje, že nespokojnosť verejnosti po tragédii v Larise viedla v Grécku k nárastu podpory pre nesystémové strany na ľavej aj pravej strane politického spektra.Dlho očakávaná správa o vyšetrovaní tragédie v Larise bola zverejnená vo štvrtok. Konštatuje sa v nej, že čelnej zrážke osobného a nákladného vlaku bol na vine ľudský faktor, zastaraná železničná infraštruktúra i závažné systémové chyby.Táto tragédia je najvážnejšou železničnou nehodou v Grécku. Hornaté Grécko je z veľkej časti závislé od ciest. Železničná infraštruktúra sa sústreďuje okolo jedinej trasy medzi Aténami a druhým najväčším mestom Solún.