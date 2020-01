Grécky parlament bude voliť prezidenta

Atény 22. januára (TASR) - Grécky parlament bude v stredu hlasovať o novom prezidentovi krajiny. Favoritkou je vysokopostavená sudkyňa Katerina Sakellaropuluová, ktorá sa môže stať prvou prezidentkou v dejinách Grécka, informovala agentúra AFP.



Sakellaropuluovú do funkcie prezidentky navrhol 15. januára grécky premiér Kyriakos Mitsotakis. Ona sama to označila za "poctu pre justíciu i pre moderné grécke ženy".



Sudkyňa Sakellaropuluová sa špecializuje na ústavné a environmentálne právo. Od roku 2018 je predsedníčkou gréckeho najvyššieho správneho súdu. Jej kandidatúru na prezidentku podporili viaceré parlamentné strany vrátane hlavných opozičných zoskupení.



Súčasný grécky prezident Prokopis Pavlopulos bol do funkcie zvolený vo februári 2015. Jeho päťročné funkčné obdobie sa končí v marci tohto roka.



Gréckeho prezidenta, ktorého funkcia je prevažne reprezentatívna, volí parlament. Úspešný kandidát musí v prvom kole získať podporu najmenej 200 z celkového počtu 300 zákonodarcov. Sakellaropuluová môže podľa AFP vďaka širokej politickej podpore získať aj vyše 260 hlasov. Premiér Mitsotakis pri predkladaní jej kandidatúry zdôraznil, že Sakellaropuluová nie je členkou žiadnej politickej strany.