TRAGICKÁ NEHODA: Päť migrantov prišlo o život pri tureckých hraniciach

Atény 15. apríla (TASR) - Piati migranti a jeden grécky občan prišli o život pri sobotnej autonehode na diaľnici v Grécku neďaleko hraníc s Tureckom. Pre agentúru AFP to uviedla miestna polícia. Podľa agentúry DPA utrpelo vážne zranenia viacero osôb, ktoré sú v kritickom stave.



Vozidlo s desiatimi migrantmi išlo vo veľkej rýchlosti v protismere, aby sa vyhlo policajnej kontrole, keď narazilo do auta, ktoré šoféroval 46-ročný občan Grécka. Ten pri nehode takisto prišiel o život, priblížila polícia.



SUV s migrantmi smerovalo z turecko-gréckej pohraničnej oblasti do západného Grécka. DPA píše, že pašerácke gangy často využívajú na prevoz migrantov do Grécka neskúsených maloletých šoférov, ktorým v prípade zatknutia hrozia menšie tresty. Národnosť či vek obetí zverejnený nebol.



Po tom, čo migranti prekročia turecko-grécke hranice, niektorí z nich sa snažia s pomocou pašerákov dostať do Talianska či strednej Európy bez toho, aby sa v Grécku zaregistrovali ako žiadatelia o azyl. Prevádzačské gangy si za takéto cesty účtujú od 2000 do 7000 eur na osobu, dodáva DPA.