Grécko plánuje masívne škrty v dávkach pre utečencov
Autor TASR
Atény 7. októbra (TASR) - Grécka vláda plánuje znížiť dávky pre utečencov o takmer 30 percent, oznámilo v pondelok tamojšie ministerstvo pre migráciu. Ide o krok v snahe obmedziť stimuly pre žiadateľov o azyl a znížiť rozpočtové náklady, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Celkové zníženie financovania azylovej pomoci zo 400 miliónov eur na 288 miliónov eur ročne sa sústreďuje na bytový program Helios, ktorý zahŕňa dotácie na nájomné bývanie pre utečencov. Tieto výhody sa teraz majú zrušiť. Namiesto toho majú peniaze prúdiť do programov zameraných na integráciu na trhu práce a výučbu gréckeho jazyka.
„Ten, komu bude v budúcnosti udelený azyl, už nebude žiť z trvalých dávok, ale bude integrovaný do spoločnosti prostredníctvom práce,“ povedal minister pre migráciu Tanos Plevris.
Dodal, že podporné platby by v budúcnosti pokrývali iba „absolútne nevyhnutné veci“, podrobnosti však bezprostredne neuviedol.
Konzervatívna grécka vláda premiéra Kyriakosa Mitsotakisa tvrdí, že opatrenia sú v súlade s požiadavkami Európskej únie. Ich zámerom je znížiť atraktivitu Grécka ako cieľa pre migrantov a zároveň znížiť štátne výdavky, spresňuje DPA.
Pravidlá už medzičasom boli sprísnené pre tých utečencov, ktorých žiadosti o azyl boli zamietnuté. V budúcnosti bude každému, kto zostane v Grécku nelegálne a odmietne dobrovoľne odísť, hroziť minimálne trojročný trest odňatia slobody.
„Dotknutí by mali mať v budúcnosti iba dve možnosti: väzenie alebo návrat,“ uviedlo grécke ministerstvo pre migráciu.
