Grécko plánuje otvoriť turistickú sezónu 15. mája

Atény 22. apríla (TASR) - Grécko plánuje 15. mája otvoriť tohtoročnú turistickú sezónu. Postupné uvoľňovanie protiepidemických opatrení sa však začne už 3. mája, teda deň po pravoslávnych veľkonočných sviatkov. V stredu to podľa agentúr AFP a DPA oznámil v televíznom príhovore grécky premiér Kyriakos Mitsotakis.



Tretieho mája sa podľa neho opäť otvoria vonkajšie priestory gastronomických prevádzok a zákaz nočného vychádzania začne platiť o dve hodiny neskôr, teda od 23.00 h. Zamestnanci reštaurácií a iných podnikov budú musieť povinne absolvovať samotesty na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 a riadiť sa platnými hygienickými opatreniami.



Počas pravoslávnej Veľkej noci (2. mája) však bude stále platiť zákaz iného ako nevyhnutného cestovania medzi regiónmi, takže tradičné návštevy príbuzných nebudú možné.



"Našim cieľom je bezpečná Veľká noc a slobodné leto, ale to prvé nemôže podkopať to druhé," zdôraznil grécky predseda vlády Mitsotakis.



Kostoly budú otvorené pre obmedzený počet veriacich a bohoslužby sa začnú skôr, aby ľudia stihli prísť domov bez porušenia nočného zákazu vychádzania.



Grécke ministerstvo zdravotníctva zároveň v stredu oznámilo, že otvára očkovanie proti covidu pre ľudí od 30 do 39 rokov. Dôvodom je nízky záujem o vakcínu od spoločnosti AstraZeneca pre obavy z výskytu krvných zrazenín.



V Grécku zaznamenali od začiatku pandémie 323.639 prípadov nákazy koronavírusom a 9713 súvisiacich úmrtí.



Turisti môžu prísť do Grécka už teraz, ale musia ísť priamo do cieľa svojej cesty, pripomína agentúra DPA. Predložiť musia ajnaktuálny negatívny výsledok PCR testu alebo doklad o úplnom očkovaní. Povinnosť absolvovať karanténu odpadá.