Grécko plánuje prebudovať armádu, rokuje s Izraelom

Atény 14. novembra (TASR) - Grécko plánuje reštrukturalizovať svoje ozbrojené sily, aby mohlo na svojich hraniciach rozmiestniť viac vojakov, povedal vo štvrtok v parlamente grécky minister obrany Nikos Dendias. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Dendias oznámil sériu krokov vrátane zatvorenia 137 kasární po celej krajine do roku 2025. Toto opatrenie má viesť k ušetreniu peňazí a zároveň má umožniť posilnenie vojenských jednotiek umiestnených v pohraničných oblastiach krajiny.



Podľa Dendiasa poučenie z ruskej vojny na Ukrajine a konfliktu na Blízkom východe ukázalo význam nových technológií.



Grécko začalo s modernizáciou svojej armády po tom, ako sa v roku 2018 dostalo zo závažnej finančnej krízy. Doteraz kúpilo tri francúzske fregaty typu FDI a 24 francúzskych stíhačiek Rafale. V nasledujúcich rokoch plánuje zakúpiť 20 stíhačiek F-35 od Spojených štátov, píše DPA.



"Našou snahou je rýchly prechod našich ozbrojených síl do 21. storočia," povedal minister obrany.



Agentúra Reuters informovala, že Grécko rokuje s Izraelom o vývoji protileteckej a protiraketovej kupoly nad svojím územím za dve miliardy eur. Malo by ísť o obdobu izraelského komplexu protivzdušnej obrany Železná kupola.



"Plán je vytvoriť viacvrstvový protilietadlový a protidronový systém," uviedol zdroj oboznámený s týmto plánom, píše Reuters.



Podľa nemenovaného gréckeho predstaviteľa chce Grécko do roku 2035 vynaložiť 12,8 miliardy eur na modernizáciu svojich ozbrojených síl.