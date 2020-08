Grécko chce rozšíriť západnú hranicu pobrežných vôd Iónskom mori

Atény 27. augusta (TASR) 0 Grécko plánuje rozšíriť západnú hranicu svojich teritoriálnych vôd v Iónskom mori na 12 námorných míľ, teda viac ako 22 kilometrov. V stredu o tom informoval grécky premiér Kyriakos Mitsotakis, píše agentúra Reuters.



Súčasná západná hranica gréckych pobrežných vôd je dlhá šesť námorných míľ.



Grécky predseda vlády oznámil, že o plánoch už oficiálne informoval Taliansko a Albánsko, ktorých časti sa taktiež rozprestierajú na iónskom pobreží. Už čoskoro by mal parlamentu predstaviť návrh zákona, dodal.



Premiér svoje rozhodnutie oznámil na stredajšej parlamentnej schôdzi, kde mali poslanci rokovať o schválení júnovej dohody s Talianskom. Zmluva o námorných hraniciach ustanovuje vytvorenie ekonomickej zóny a zároveň by vyriešila dlhotrvajúci spor o práva na rybolov v Iónskom mori medzi týmito dvoma prímorskými štátmi.



Východný sused Grécka, Turecko, však varovalo, že rozhodnutie rozšíriť hranice aj v Egejskom mori, ktoré tieto dve krajiny rozdeľuje, by Ankara považovala za dôvod na vyhlásenie vojny.



V súčasnosti panuje medzi Gréckom a Tureckom napätie pre spory o ložiská zemného plynu a ropy v tejto oblasti.