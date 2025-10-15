< sekcia Zahraničie
Grécko plánuje schváliť reformu o 13-hodinovom pracovnom čase
Vládnuci konzervatívci majú v parlamente 156 kresiel z celkového počtu 300 a preto sa očakáva, že nový zákon poslanci schvália, píše AFP.
Autor TASR
Atény 15. októbra (TASR) - Grécky parlament v stredu plánuje schváliť reformu, ktorá by pracovníkom za výnimočných okolností umožňovala pracovať 13 hodín denne. Odbory i opozičné strany reformu kritizujú, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Vládnuci konzervatívci majú v parlamente 156 kresiel z celkového počtu 300 a preto sa očakáva, že nový zákon poslanci schvália, píše AFP.
Odbory tento mesiac zorganizovali už dva generálne štrajky proti reforme. Vláda však trvá na tom, že 13-hodinový pracovný čas je dobrovoľný, týka sa len súkromného sektora a možno ho uplatniť najviac 37 dní v roku. „Vyžaduje si to súhlas zamestnanca,“ zdôraznila v utorok pre Skai TV ministerka práce Niki Kerameusová. Zároveň uviedla, že dostala žiadosť o kolektívnu zmluvu, ktorá by navrhovala ešte viac hodín, no zamietla ju.
Reforma sa podľa všetkého zameriava najmä na grécky sektor služieb počas rušnej letnej turistickej sezóny a zamestnávatelia sa vďaka tomu budú môcť vyhnúť prijímaniu ďalšieho personálu. Opozičné strany i odbory ale varujú, že pracovníkom by mohlo hroziť prepúšťanie, pokiaľ odmietnu pracovať dlhšie.
„Naše zdravie - psychické i fyzické - a rovnováha medzi osobným a pracovným životom sú tovary, ktoré peniaze nenahradia,“ uviedol jeden z predstaviteľov odborového zväzu štátnych zamestnancov. „Legalizovať prácu od rána do noci nie je normálne a v našej spoločnosti sa to nesmie tolerovať. Je to naozaj barbarské, neľudské,“ dodal.
V Grécku je podľa zákona v súčasnosti 8-hodinový pracovný čas s možnosťou pracovať platené nadčasy. Podľa Štatistického úradu EÚ (Eurostat) Gréci pracujú priemerne 39,8 hodiny týždenne v porovnaní s európskym priemerom 35,8 hodiny.
Súčasná vláda už uzákonila šesťdňový pracovný týždeň, najmä v čase vysokého dopytu v niektorých sektoroch vrátane turizmu.
Vládnuci konzervatívci majú v parlamente 156 kresiel z celkového počtu 300 a preto sa očakáva, že nový zákon poslanci schvália, píše AFP.
Odbory tento mesiac zorganizovali už dva generálne štrajky proti reforme. Vláda však trvá na tom, že 13-hodinový pracovný čas je dobrovoľný, týka sa len súkromného sektora a možno ho uplatniť najviac 37 dní v roku. „Vyžaduje si to súhlas zamestnanca,“ zdôraznila v utorok pre Skai TV ministerka práce Niki Kerameusová. Zároveň uviedla, že dostala žiadosť o kolektívnu zmluvu, ktorá by navrhovala ešte viac hodín, no zamietla ju.
Reforma sa podľa všetkého zameriava najmä na grécky sektor služieb počas rušnej letnej turistickej sezóny a zamestnávatelia sa vďaka tomu budú môcť vyhnúť prijímaniu ďalšieho personálu. Opozičné strany i odbory ale varujú, že pracovníkom by mohlo hroziť prepúšťanie, pokiaľ odmietnu pracovať dlhšie.
„Naše zdravie - psychické i fyzické - a rovnováha medzi osobným a pracovným životom sú tovary, ktoré peniaze nenahradia,“ uviedol jeden z predstaviteľov odborového zväzu štátnych zamestnancov. „Legalizovať prácu od rána do noci nie je normálne a v našej spoločnosti sa to nesmie tolerovať. Je to naozaj barbarské, neľudské,“ dodal.
V Grécku je podľa zákona v súčasnosti 8-hodinový pracovný čas s možnosťou pracovať platené nadčasy. Podľa Štatistického úradu EÚ (Eurostat) Gréci pracujú priemerne 39,8 hodiny týždenne v porovnaní s európskym priemerom 35,8 hodiny.
Súčasná vláda už uzákonila šesťdňový pracovný týždeň, najmä v čase vysokého dopytu v niektorých sektoroch vrátane turizmu.