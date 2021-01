Grécko plánuje zrýchliť očkovanie proti novému koronavírusu

Atény 8. januára (TASR) - Grécko plánuje zrýchliť proces očkovania proti novému koronavírusu s cieľom zaočkovať za deň približne 8000 ľudí v porovnaní so súčasnými zhruba piatimi tisícmi. Oznámil to v piatok grécky premiér Kyriakos Mitsotakis, informovali agentúry AP a Reuters.



Prvú dávku očkovacej látky doteraz v Grécku podľa štatistík vlády dostalo vyše 26.000 ľudí. Mitsotakis vyjadril v súvislosti s priebehom očkovania, ktoré v krajine začalo koncom decembra, spokojnosť. Podľa neho zatiaľ prebieha "uspokojivou rýchlosťou, metodicky, bezpečne, transparentne a bez zásadných pochybení".



V krajine prioritne očkujú zdravotníckych pracovníkov vo verejných a súkromných nemocniciach. Po nich budú nasledovať obyvatelia a pracovníci opatrovateľských domovov, ľudia starší ako 80 rokov a ľudia s vážnym zdravotnými problémami.



Posledných 19 gréckych nemocníc nachádzajúcich sa tamojších ostrovoch, v ktorých zatiaľ očkovanie neprebieha, sa má zapojiť do tohto procesu 11. januára, informoval Mitsotakis.



Grécky úrad civilného letectva v piatok ohlásil novú povinnú sedemdňovú karanténu pre všetkých cestujúcich zo zahraničia. Okrem toho sa budú musieť preukázať aj negatívnym PCR testom vykonaným maximálne 72 hodín pred príchodom do krajiny a po prílete navyše podstúpiť náhodné testovanie. Tieto opatrenia budú platiť do 21. januára vrátane, píše agentúra Reuters. Rýchlotesty budú musieť po príchode do Grécka povinne absolvovať cestujúci prichádzajúci zo Spojeného kráľovstva. Tí budú môcť opustiť karanténu v prípade, ak výsledok ich testu na COVID-19 bude po siedmich dňoch izolácie negatívny, informovala agentúra AP.



Grécko dosiaľ hlásilo celkovo 142.700 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a 5146 súvisiacich úmrtí.