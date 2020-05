Grécke pláže so spoplatneným vstupom otvoria v sobotu

Atény 14. mája (TASR) – Vzhľadom na priaznivú situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusovej pandémie sa spoplatnené pláže v Grécku 16. mája opäť otvoria. Spravodajský server Greek City Times uvádza, že toto oznámenie prišlo po predpovediach, podľa ktorých má už počas nasledujúceho víkendu zasiahnuť Grécko vlna takmer 40-stupňových horúčav.



Pláže so spoplatneným vstupom sa otvoria v sobotu od 08:00 miestneho času, no len za stanovených podmienok. Prevádzkovatelia budú napríklad musieť zaznamenávať počet návštevníkov, zaistiť minimálnu požadovanú vzdialenosť medzi slnečníkmi i ležadlami, či zabezpečiť, aby sa na ploche 1000 metrov štvorcových nachádzalo maximálne 40 ľudí.



Stánky s občerstvením môžu zákazníkom predávať iba balené jedlo a nápoje, nie však alkohol. Zákaz sa týka aj donášky jedla do areálu pláží.



Personál je povinný pravidelne dezinfikovať ležadlá a stoličky po každom zákazníkovi a tiež sociálne zariadenia, pričom túto činnosť musia plánovať a viesť o nej záznam, ktorý v prípade kontroly ukážu inšpekcii.



Zákazníci sú povinní dodržiavať v radoch na občerstvenie 1,5-metrové odstupy. Okrem toho sa obsluhujúcemu personálu a iným zamestnancom odporúča zakrývanie dýchacích ciest. Zakázané sú tiež kontaktné športy.



Národný úrad verejného zdravia uvádza, že prvý prípad ochorenia COVID-19 v Grécku úrady zaznamenali 26. februára. Podľa údajov americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa Grécko doteraz zaznamenalo 2760 prípadov ochorenia COVID-19 a 155 úmrtí.