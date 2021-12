Grécko po kritike lídrov EÚ uvoľnilo kritéria testovania ľudí na covid

Atény 17. decembra (TASR) - Grécka vláda ustúpila od plánu uplatňovať prísne podmienky pre testovanie koronavírusu u ľudí vstupujúcich do krajiny. Urobila to po vlne kritiky zo strany lídrov ďalších členských štátov Európskej únie, informovala v piatok tlačová agentúra DPA.



Od nedele 19. decembra musí každý, kto vstúpi na územie Grécka, predložiť negatívny PCR test, ktorý nie je starší ako 72 hodín, alebo rýchlotest, ktorý nie je starší ako 24 hodín. Pravidlo má platiť do 10. januára.



Najprv však Atény stanovili prísnejšie požiadavky, na základe ktorých mal každý človek smerujúci do Grécka ukázať pri príchode negatívny PCR test nie starší než 48 hodín.



Na summite EÚ vo štvrtok však francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Olaf Scholz aj ďalší lídri protestovali proti povinnému PCR testovaniu cestujúcich z EÚ.



Grécko, ktoré hlásilo 17 potvrdených prípadov nového a nákazlivejšieho koronavírusového variantu omikron, chce zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu.