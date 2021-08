Po ničivých požiaroch hrozia na ostrove Euboia povodne

Atény 12. augusta (TASR) – Grécki meteorológovia predpovedali dážď na štvrtok pre región Egejského mora vrátane gréckeho ostrova Euboia (novogrécky Evia), zdevastovaného katastrofickými lesnými požiarmi. Informuje o tom spravodajský server Ekathimerini.com.



Teploty by mali podľa meteorológov postupne klesať, ako budú masy horúceho vzduchu postupne opúšťať región. Experti však vydali pre oblasti postihnuté rozsiahlymi lesnými požiarmi varovanie pred búrkami, ktoré by mohli vyvolať povodne.



Za uplynulých deväť dní poškodil oheň v Grécku približne 1300 obydlí, z ktorých 300 bolo úplne zničených. Požiare pohltili v celej krajine 84.500 hektárov zeme.



Grécka vláda prisľúbila rýchle kompenzácie pre obyvateľov postihnutých oblastí otvorením špeciálnej webovej platformy od 18. augusta, informuje Ekathimerini.com, anglická internetová verzia denníka Kathimerini.



V priebehu stredy horelo v Grécku viacero požiarov. Najkritickejšia situácia bola na juhu krajiny v regióne Arkádia, kde s ohňom bojovali početné pozemné i letecké jednotky za pomoci zahraničných misií a miestnych obyvateľov.



Na ostrove Euboia v stredu bojovalo s požiarmi pozdĺž jeho južného pobrežia dovedna viac než 800 hasičov, vyplýva z vyhlásenia miestneho hasičského zboru. Miestni obyvatelia sa pritom už sústredili na hrozby možných povodní, ktoré by oblasť mohli postihnúť vo štvrtok. Počasie by sa podľa meteorológov mohlo v regióne začať zlepšovať od štvrtkových popoludňajších hodín, uzatvára Kathimerini.