Grécko po prestrelke na Kréte sprísni zákony o držbe zbraní
Minister pre ochranu občanov Michalis Chrisochoidis uviedol, že nelegálne prechovávanie zbraní bude preklasifikované z priestupku na trestný čin a systém vydávania zbrojných pasov sa prehodnotí.
Autor TASR
Atény 8. novembra (TASR) - Grécko oznámilo v piatok zavedenie nových opatrení pre incident, pri ktorom na Kréte zomreli dvaja ľudia po prestrelke medzi znepriatelenými rodinami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Minister pre ochranu občanov Michalis Chrisochoidis uviedol, že nelegálne prechovávanie zbraní bude preklasifikované z priestupku na trestný čin a systém vydávania zbrojných pasov sa prehodnotí.
Počas sobotňajšej prestrelky v obci Vorizia na Kréte zahynul 39-ročný muž a 56-ročná žena, jeden z každej rodiny. Incident sa odohral niekoľko hodín po tom, čo rozostavaný dom jednej z rodín zničil výbuch dynamitu.
Do dediny urýchlene dorazili ťažkoodenci. Ministerstvo pre ochranu občanov v reakcii na to oznámilo, že na Krétu natrvalo pošle 200 príslušníkov s cieľom bojovať proti kriminalite vrátane pašeráctva zbraní, pestovania konope či krádeží dobytka.
Guvernér Kréty Stavros Arnaoutakis v gréckej štátnej televízii ERT uviedol, že občania sa „boja podať sťažnosť“. Úrady v obci Vorizia zadržali niekoľko ľudí, ale dosiaľ nenašli väčšinu zbraní použitých počas prestrelky vrátane brokovníc a aspoň jednej útočnej pušky AK-47.
Agentúra AFP uvádza, že nelegálne vlastníctvo zbraní je na Kréte pomerne rozšírené a pomsty medzi rodinami, takzvané vendetty, sú bežné. Zo zbraní sa však často strieľa aj počas gréckych svadieb, krstov alebo festivalov. Minulý mesiac 23-ročný mladík zastrelil počas oslavy 52-ročného muža na západe Kréty.
