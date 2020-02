Grécko pozastavilo plán na budovanie nových táborov pre migrantov

Atény 17. februára (TASR) - Grécka vláda dočasne zastavila núdzový plán na vybudovanie nových zadržiavacích táborov pre migrantov na gréckych ostrovoch neďaleko tureckého pobrežia, aby umožnila rokovania s miestnymi obyvateľmi, ktorí proti tomu dôrazne protestujú. V pondelok to oznámila grécka vláda, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AP.



Minister pre migráciu Notis Mitarakis uviedol, že plán oznámený minulý týždeň pozastavili, kým sa bude debatovať o požiadavkách úradov na gréckych ostrovoch Lesbos, Chios, Samos, Leros a Kos.



Vláda vysvetlila, že existujúce preplnené tábory chce nahradiť zatvorenými, nevyužívanými zariadeniami a už vydala príkazy na vyvlastnenie pozemkov. Obyvatelia spomínaných ostrovov však usporiadali protesty proti navrhovanému vybudovaniu táborov a napríklad na ostrove Lesbos postavili aj cestné zátarasy. Ostrovania sa obávajú, že nové zadržiavacie tábory budú pre ich malé komunity ďalším bremenom.



Na základe dohody medzi Európskou úniou a Tureckom z roku 2016 sa Lesbos a štyri ďalšie ostrovy využívajú ako prírodné bariéry voči migrantom a utečencom, pokúšajúcim sa dostať na pevninu Grécka, členskej krajiny EÚ. To vyústilo do vážneho preplnenia existujúcich ostrovných táborov a tamojších životných podmienok migrantov, ktoré sú podľa predstaviteľov Organizácie Spojených národov (OSN) príšerné.