Grécka pobrežná stráž zadržala loď so 65 utečencami

Atény 5. novembra (TASR) - Grécka pobrežná stráž odtiahla vo štvrtok do prístavu loď so 65 utečencami po tom, čo sa plavidlo ocitlo v núdzi v Iónskom mori. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na grécke ministerstvo pre migráciu.



Podľa ministerstva 35 migrantov pochádza z Turecka, 15 z Afganistanu a ďalší sú z Iraku. Ministerstvo ďalej uvádza, že 57 osôb požiadalo o azyl v Grécku a prepravia ich do stredísk pre utečencov. Ostatné osoby nemali pri sebe doklady, avšak budú mať možnosť požiadať o azyl. Dvoch členov posádky lode grécke úrady zadržali.



Tento týždeň ide o už druhú loď údajne smerujúcu do Talianska, ktorú zadržala grécka pobrežná stráž. V stredu neďaleko ostrova Korfu zachránila z jachty v núdzi 25 ľudí vrátane deviatich detí, pričom dospelých zadržala za porušenie imigračných zákonov a deti umiestnila do ochrannej väzby. Grécke orgány pátrajú po troch osobách podozrivých z organizovaného prevádzačstva.



Grécko spolu so svojimi ostrovmi nachádzajúcimi sa v blízkosti tureckého pobrežia a tiež severný úsek pevninskej hranice Turecka sa od roku 2015 stali vstupnou bránou pre migrantov smerujúcich do Európy. Desaťtisíce ľudí uviazli na gréckej pôde po tom, čo sa európske krajiny v marci roku 2016 rozhodli zavrieť svoje hranice pre migrantov.