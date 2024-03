Do Egejského mora sa zrútila stíhačka F-16

Atén 20. marca (TASR) - Stíhačka F-16 gréckej armády sa zrútila v stredu počas výcvikového letu do Egejského mora. Oznámili to grécke úrady s tým, že pilot sa katapultoval a bola spustená záchranná operácia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



K nehode došlo neďaleko malého gréckeho ostrova Psathoura, vzdialeného asi 175 kilometrov na severovýchod od metropoly Atény. Stíhačka F-16, určená len pre jedného pilota, vzlietla zo základne v strednom Grécku.



Do záchrannej operácie sú zapojené dva vrtuľníky, dve vojenské lietadlá a fregata. Okrem toho sa na nej zúčastňujú aj lode pobrežnej stráže z danej oblasti. Viac detailov nebolo bezprostredne po nehode známych.



Grécko v súčasnosti vylepšuje svoju flotilu stíhačiek F-16 v rámci programu na modernizáciu armády, ktorého cieľom je udržať krok s gréckym regionálnym rivalom - Tureckom.



K stredajšej nehode prišlo niekoľko hodín po tom, čo Atény prijali dodávku troch vrtuľníkov pre námorníctvo typu MH-60R Seahawk americkej výroby. Odovzdávacia ceremónia sa uskutočnila neďaleko Atén. Výrobca vrtuľníkov, zbrojárska spoločnosť Lockheed Martin, uviedol, že Grécku dodá do roku 2025 ďalšie dva vrtuľníky MH-60R.