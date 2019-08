Počet migrantov v gréckych registračných táboroch opäť dosiahol 20.000

Nová grécka konzervatívna vláda plánuje zefektívniť v krajine azylové konanie, ako aj zrýchliť vyhostenie neúspešných žiadateľov naspäť do Turecka.

Atény 6. augusta (TASR) - Počet migrantov v gréckych registračných táboroch na ostrovoch vo východnom Egejskom mori po prvý raz od jesene 2018 opäť dosiahol 20.000. Vyplýva to z údajov gréckeho ministerstva pre verejný poriadok a ochranu občanov, zverejnených v utorok.



V apríli počet migrantov nachádzajúcich sa v registračných táboroch (tzv. hotspotoch) v Grécku opäť klesol na 14.000, píše agentúra DPA.



Vlani v októbri grécka vláda začala s presunom tisícok migrantov na grécku pevninu, keďže v preľudnených táboroch sa pre mnohých migrantov stal život neznesiteľným, čo viedlo k častým bitkám.



Zdroje z prostredia pobrežnej stráže tvrdia, že počet ľudí prichádzajúcich do Grécka, ktorí vyplávali z Turecka, sa opäť zvýšil. Podľa týchto zdrojov za uplynulých 24 hodín dosiahlo grécke ostrovy alebo pevninu vyše 170 migrantov, ktorí podnikli nebezpečnú plavbu po mori z Turecka.



Pobrežná stráž 46 z týchto migrantov zachytila neďaleko mesta Alexandrupoli, kam vyplávali z tureckého pobrežia vzdialeného iba niekoľko kilometrov. Ďalších 131 migrantov zase vyzdvihla pri ostrove Lesbos.



Migračná dohoda, ktorú dosiahla v marci 2016 Európska únia s Tureckom totiž stanovuje, že Únia môže poslať späť všetkých migrantov, ktorí nelegálne prichádzajú na grécke ostrovy cez Turecko.