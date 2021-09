Grécko podpísalo s Francúzskom zmluvu o nákupe troch vojnových lodí

Na snímke sprava francúzsky prezident Emmanuel Macron a grécky premiér Kyriakos Mitsotakis si podávajú ruky po podpise novej dohody o obrane v Elyzejskom paláci v paríži 28. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Paríž 28. septembra (TASR) - Grécko kúpi od Francúzska tri vojnové fregaty v rámci prehĺbenia "strategického partnerstva" medzi oboma krajinami. V utorok to oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron po podpise zmluvy s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom. Cieľom gréckeho nákupu je podľa Macrona obrana spoločných záujmov v Stredomorí. Informovala o tom agentúra AFP.povedal Macron počas podpisovej ceremónie v parížskom Elyzejskom paláci.Grécko kúpi od Francúzska tri vojnové fregaty triedy Belharra. Ide o ťažko vyzbrojené lode, ktoré dokážu plniť širokú škálu misií.povedal v Paríži grécky premiér Mitsotakis.Podľa Macrona Atény kúpou plavidiel vyslali, ktorý vkladajú do francúzskeho zbrojárskeho priemyslu. Podpis zmluvy prišiel pár dní po diplomatickej roztržke súvisiacej so zrušením dodávky ponoriek pre Austráliu medzi Parížom na jednej strane a Londýnom a Washingtonom na druhej strane.Austrália minulý týždeň podpísala bezpečnostný pakt AUKUS s Britániou a USA, zahŕňajúci vzájomnú výmenu spravodajských informácií. Austrália vďaka paktu získa prístup k tajným technológiám, ktoré jej umožnia vyrobiť vlastné ponorky na jadrový pohon. V dôsledku toho Austrália zrušila zmluvu na nákup naftových ponoriek, ktorú pred piatimi rokmi uzavrela s francúzskou firmou Naval Group. Paríž sa o zrušení zmluvy v hodnote 31 miliárd eur dozvedel iba niekoľko hodín pred oficiálnym oznámením tohto kroku.