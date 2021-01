Grécko podpísalo zmluvu o nákupe 18 francúzskych stíhačiek Rafale

Atény 25. januára (TASR) - Grécko podpísalo v pondelok zmluvu o nákupe 18-tich francúzskych bojových lietadiel typu Rafale v hodnote 2,3 miliardy eur. Informovala o tom agentúra AP.



Za Paríž zmluvu podpísala francúzska ministerka obrany Florence Parlyová, ktorá sa počas návštevy v Grécku stretne aj s tamojším premiérom Kyriakosom Mitsotakisom. Ide o 12 použitých a šesť nových lietadiel vrátane výzbroje a náhradných dielov. Lietadlá by mali byť do Grécka postupne dodávané v priebehu dvoch rokov počínajúc júlom.



Atény a Ankara v pondelok - po takmer piatich rokoch - obnovili rokovania o sporných námorných hraniciach vo východnom Stredomorí a o energetických otázkach. Francúzsko sa v rámci tohto sporu postavilo na stranu Grécka, píše AP.



Napriek obnoveniu dialógu z Tureckom plánuje Grécko pokračovať s modernizáciu svojich ozbrojených síl, na čo vyčlenilo v nasledujúcich piatich rokoch dovedna 11,5 miliardy eur. Grécka armáda v ostatných rokoch čelila rozpočtovým škrtom v súvislosti s hospodárskou krízou v krajine, pripomína AP.



Francúzsko ponúka gréckemu námorníctvu aj nové fregaty, v tejto súvislosti však súperí s Spojenými štátmi, ktoré majú taktiež záujem predať Aténam bojové lode. Grécka vláda zároveň nedávno schválila plány na spoluprácu s izraelskou zbrojárskou firmou Elbit Systems s cieľom založiť na juhu krajiny vojenskú leteckú akadémiu.



Počnúc májom sa trvanie povinnej vojenskej služby v Grécku predĺži z deviatich na 12 mesiacov za účelom zvýšiť počet aktívnych armádnych príslušníkov v krajine.



Grécko vedie s Tureckom vo východnom Stredomorí dlhodobý spor o teritoriálne vody a ložiská zemného plynu. Napätie medzi Tureckom na jednej strane a Gréckom a Cyprom na strane druhej eskalovalo vlani v lete, keď Ankara - spolu s vojenskými plavidlami - vyslala ku gréckemu ostrovu Kastelorizo prieskumné plavidlo Oruč Reis. V dôsledku toho boli turecké a grécke ozbrojené sily uvedené do stavu bojovej pohotovosti.



Grécko nedávno uzavrelo s Talianskom a Egyptom dohody o vymedzení práv na námorný prieskum a rokuje s Albánskom, aby ich vzájomný spor o námornú hranicu bol postúpený medzinárodnému súdu.