V Grécku stále pátrajú po preživších z prevrátenej lode s migrantami

Atény 15. júna (TASR) - V Grécku vo štvrtok pokračuje pátranie po preživších prevrátenej lode s migrantami v Iónskom mori. Úrady sa obávajú, že počet obetí by sa mohol vyšplhať až k niekoľkým stovkám, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Podľa pobrežnej stráže sa v stredu podarilo z mora vytiahnuť 78 tiel, pôvodný údaj hovoril o 79 telách.



Z vody sa doposiaľ podarilo zachrániť 104 živých ľudí a podľa ich svedectiev môžu byť nezvestné ďalšie stovky migrantov. Podľa nepotvrdených správ mohlo byť na lodi až 750 ľudí, uviedol v stredu hovorca gréckej vlády.



Dodal, že prevádzači zvyknú v nákladných priestoroch zatvárať ľudí, aby si udržali nad nimi kontrolu. Podľa jedného z preživších bolo na palube až sto detí.



Grécko vyhlásilo pre tragédiu trojdňový štátny smútok.



Vody západne od Peloponézskeho ostrova, ktoré sú jedny z najhlbších v Stredozemnom mori, prehľadávajú v súčasnosti dve hliadkovacie lode, vrtuľník a šesť ďalších lodí, uviedla hovorkyňa pobrežnej stráže.



V priebehu štvrtka by v prístave v meste Kalamata mala zakotviť grécka fregata s telami obetí.



Pobrežná stráž uviedla, že prieskumné lietadlo Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) zahliadlo loď s migrantami ešte v utorok poobede, no pasažieri odmietli akúkoľvek pomoc. Ani jeden z nich pritom nemal oblečenú záchrannú vestu.



Podľa úradov migranti zrejme vyplávali z Líbye a smerovali do Talianska. Preživší pochádzajú najmä zo Sýrie, Egypta a Pakistanu.



K najväčšej tragédií s migrantami prišlo v Grécku v júni 2016, keď bolo za mŕtvych alebo nezvestných vyhlásených najmenej 320 ľudí. Ich loď sa potopila pri Kréte.