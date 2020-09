Polícia v Grécku začala presúvať migrantov do provizórneho tábora

Atény 17. septembra (TASR) - Grécka polícia ostrove Lesbos spustila vo štvrtok operáciu, ktorej cieľom je presťahovať stovky migrantov bez prístrešia do provizórneho stanového tábora. Ide o obyvateľov preľudneného tábora Moria, ktorý minulý týždeň zničil rozsiahly požiar, informovala agentúra Reuters.



Viac ako 12.000 migrantov a utečencov z tohto najväčšieho gréckeho utečeneckého tábora zostalo v dôsledku požiaru bez strechy nad hlavou, hygienických zariadení a pravidelného prísunu vody a potravín.



Nový dočasný stanový tábor v Kara Tepe, nachádzajúci približne 2,5 kilometra severne od prístavného mesta Mytiléna, je pripravený prijať najmenej 5000 ľudí. Podľa úradov sa však niektorí z migrantov zdráhajú presunúť do nového tábora v nádeji, že sa im vo vzniknutom chaose podarí ostrov opustiť.



Mnohí z bývalých obyvateľov Morie, prevažne utečencov zo Sýrie, Afganistanu či afrických krajín, momentálne táboria na otvorených priestranstvách.



Počas stredajšieho rána sa do Kara Tepe premiestnilo iba 1200 osôb, avšak večer začali do tábora prúdiť veľké skupiny migrantov. Vláda uviedla, že úrady budú v dobrej viere a komunikácii pokračovať ešte niekoľko dní s cieľom presvedčiť migrantov, aby sa presťahovali do dočasného stanového tábora.



Presun migrantov by mal byť ukončený do niekoľkých dní. Podľa polície je cieľom operácie, na ktorej sa podieľajú desiatky príslušníkov, ochrana verejného zdravia. Zničenie tábora Moria totiž zvýšilo riziko šírenia nového koronavírusu medzi migrantmi aj obyvateľmi Lesbosu.



Grécka vláda tvrdí, že požiare v Morii založili migranti úmyselne. Protestovali totiž proti obmedzovaniu pohybu, keď tábor z dôvodu vypuknutia nákazy koronavírusom úrady uzavreli. Z podpaľačstva a za údajnú účasť na požiaroch, ktoré zničili väčšinu tábora, obvinili tento týždeň štyroch afganských migrantov. Dvaja ďalší migranti, údajne zapletení do založenia požiarov v tábore, sú neplnoletí a polícia ich zadržiava na gréckej pevnine. Oficiálne voči nim nevzniesli obvinenia.



Podľa úradov počas minulotýždňového požiaru v tábore nikto neutrpel zranenia.