Grécko pomôže chrániť Bulharsko pred prípadnými útokmi z Iránu
Dendias tiež informoval, že so svojím bulharským náprotivkom Atanasom Zaprianovom rokoval o žiadosti jeho vlády o pomoc.
Atény 6. marca (TASR) — Grécko presunie na sever svojho územia batériu systému protivzdušnej obrany Patriot a dve stíhačky F-16, aby pomohlo susednému Bulharsku v obrane pred potenciálnymi útokmi z Iránu. Pre verejnoprávny telerozhlas ERT to v piatok povedal grécky minister obrany Nikos Dendias. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Systém Patriot bude podľa Dendiasa „v najbližších hodinách“ presunutý na sever Grécka s cieľom zabezpečiť ochranu veľkej časti bulharského územia pred raketovými útokmi. Okrem toho budú dve stíhačky F-16 premiestnené na leteckú základňu v severnom Grécku, aby pomohli Bulharsku pri ochrane jeho vzdušného priestoru.
Vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach Dendias uviedol, že v prípade útoku z Iránu Grécko poskytne bulharskej protivzdušnej obrane „všetku možnú podporu“.
Dendias tiež informoval, že so svojím bulharským náprotivkom Atanasom Zaprianovom rokoval o žiadosti jeho vlády o pomoc. Obaja ministri diskutovali aj o výzve NATO na posilnenie úrovne pripravenosti systémov protivzdušnej obrany na juhovýchodnom krídle Aliancie.
Grécka vláda vo štvrtok nasadila systém Patriot na ostrov Karpathos ležiaci neďaleko západného pobrežia Turecka v súostroví Dodekanézy.
Po spustení americko-izraelských útokov na Irán vyslalo Grécko na Cyprus dve fregaty a štyri stíhačky F-16. Urobilo tak po tom, čo v noci na 2. marca zaútočil na tamojšiu britskú základňu dron iránskej výroby.
