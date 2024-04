Grécko ponúka kompenzáciu turistom, ktorých vlani evakuovali z Rodosu

Atény 11. apríla (TASR) - Grécka vláda ponúka finančnú kompenzáciu na ubytovanie pre turistov, ktorí museli byť vlani v júli evakuovaní z ostrova Rodos. Oznámilo to vo štvrtok grécke ministerstvo cestovného ruchu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Turisti, ktorí boli ubytovaní v hoteloch evakuovaných počas vlaňajších lesných požiarov na Rodose, majú nárok na finančnú kompenzáciu na ubytovanie na šesť nocí v podobnom ubytovacom zariadení na ostrove, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



Žiadatelia sa musia zaregistrovať na webovej stránke Rodos Week, ktorú zriadilo ministerstvo cestovného ruchu. Majú nárok na vyplatenie 300 eur na pobyt v dvojlôžkovej izbe v trojhviezdičkovom hoteli.



V prípad trojlôžkovej izbe v päťhviezdičkovom hoteli stúpa finančná kompenzácia na šesť nocí na 500 eur. Úspešní žiadatelia môžu finančnú náhradu na ubytovanie v hoteloch využiť do 31. mája alebo od 1. októbra do 15. novembra. Ďalšie podrobnosti sú uvedené na webstránke Rodos Week.



Turisti, ktorí boli počas požiarov ubytovaní v prenajatých apartmánoch, napríklad prostredníctvom služby Airbnb, nemajú nárok na kompenzáciu.



Počas minuloročných ničivých lesných požiarov na Rodose bolo v júli z ostrova evakuovaných približne 20.000 ľudí vrátane občanov SR. Podľa miestnych úradov plamene zničili asi 17.770 hektárov pôdy v južnej časti ostrova.



Grécko bojuje s lesnými požiarmi každoročne najmä v letných mesiacoch. Podľa vlády sa požiare v uplynulých rokoch zhoršili vplyvom extrémnych horúčav a mimoriadne suchého a veterného počasia. Grécke ministerstvo civilnej ochrany minulý týždeň zvýšilo stupeň varovania pred lesnými požiarmi na "vysoké riziko" po tom, čo v krajine zaznamenalo desiatky nových požiarov.