Grécko ponúklo evakuovaným turistom z Rodosu týždeň dovolenky zdarma

Atény 2. augusta (TASR) - Grécko ponúklo turistom, ktorých museli v dôsledku lesných požiarov evakuovať z ostrova Rodos, týždeň dovolenky na ostrove zdarma na jar alebo jeseň 2024. V rozhovore s britskou televíziou ITV to v stredu povedal grécky premiér Kyriakos Mitsotakis, TASR informuje podľa agentúry DPA.



"Grécka vláda v spolupráci s miestnymi úradmi ponúka všetkým, ktorých dovolenka bola prerušená v dôsledku lesných požiarov, týždeň bezplatnej dovolenky na ostrove Rodos," vyhlásil Mitsotakis. Dodal, že tento krok prispeje k návratu turistov na ostrov.



Zatiaľ nie sú známe podrobnosti o tom, kde môžu evakuovaní turisti o vyslovenú ponuku požiadať.



Grécky premiér pre britskú televíziu uviedol, že oblasť Stredomoria sužujú prírodné požiare tisícky rokov. Podľa neho sa za posledné roky zmenila iba ich intezita, čo pripísal klimatickej zmene.



Mitsostakis priznal, že požiare na Rodose boli zničujúce, ale zasiahli menej ako 15 percent jeho územia. Chápe však, že to návštevníkom prinieslo "určité nepríjemnosti".



"(Rodos) sa úplne vrátil do normálu, nemáme žiadne aktívne požiare a počasie na nasledujúcich 15 dní vyzerá relatívne priaznivo," poznamenal grécky predseda vlády.



Zdôraznil, že v dôsledku požiarov nikto nezahynul a 20.000 ľudí bezpečne evakuovali.