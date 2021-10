Grécko posilní stráž na pozemných hraniciach s Tureckom

Atény 10. októbra (TASR) - Grécko vyšle ďalších 250 členov pohraničnej stráže na pozemné hranice krajiny s Tureckom, cez ktorú sa vlani pokúšali dostať tisícky žiadateľov o azyl. Informuje o tom v nedeľu agentúra AFP.



"Sme pripravení... a ďalej zvyšujeme počet (bezpečnostných) jednotiek najatím 250 nových členov pohraničnej stráže na podporu gréckej polície," povedal grécky minister pre civilnú ochranu Takis Theodorikakos počas návštevy pohraničného regiónu Kastanies. Uvádza sa to vo vyhlásení gréckeho ministerstva pre civilnú ochranu.



Vo februári 2020 sa ku Grécku nahrnuli desaťtisíce migrantov po tom, čo turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uviedol, že migrantom smerujúcim do Európskej únie umožní priechod, pripomína AFP.



Situácia vyústila do potýčok medzi žiadateľmi o azyl a políciou, pričom grécka polícia obvinila tureckých kolegov, že proti nej nasadila slzotvorný plyn.



Po incidente Grécko investovalo do nových zariadení vrátane kamier, radaru a 40-kilometrového oceľového oplotenia na zabezpečenie časti 200-kilometrového úseku hraníc a pohraničného regiónu, ktorý pretína rieka Evros.



Grécko medzitým uviedlo, že prešetrí tvrdenia o nelegálnom zatláčaní migrantov pokúšajúcich sa dostať cez hranice z Turecka, píše AFP.



Európska komisia (EK) vo štvrtok vyzvala na vyšetrenie údajného nezákonného odmietania migrantov na hraniciach Európskej únie po tom, čo nemecké médiá Der Spiegel a ARD informovali o takýchto prípadoch na hraniciach Chorvátska a Grécka.



Atény dlhodobo odmietajú akékoľvek zlé zaobchádzanie s migrantmi, z ktorých mnohí tvrdili, že boli zbití a okradnutí predtým, čo boli nútení vrátiť sa cez pozemné hranice do Turecka.