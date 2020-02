Gréci posilnili hliadky na námorných i pozemných hraniciach s Tureckom

Atény 28. februára (TASR) - Grécka polícia posilnila v piatok hliadky na hraniciach s Tureckom po tom, ako nemenovaný turecký predstaviteľ pre média povedal, že krajina nebude viac brániť utečencom v ceste do Európy, píše agentúra AFP.



"Grécko posilnilo stráženie pozemných i námorných hraníc na najvyššiu možnú úroveň," uviedol podľa agentúry AFP zdroj z prostredia vlády v Aténach.



Zdroj z gréckej polície pre AFP povedal, že hliadky na hraniciach zdvojnásobili a bola vydaná aj výzva na najvyššiu pripravenosť. "Všetko je pod kontrolou a dôvody na obavy nie sú," povedal zdroj AFP.



V reakcii na správy, podľa ktorých z regiónu Evros na severozápade Grécka videli na druhej strane hranice s Tureckom 300 ľudí, uviedol: "Takéto počty sa priemeru nevymykajú."



Agentúra DPA napísala, že správy o údajnom otvorení hraníc dosiaľ neboli potvrdené. Analytici sa domnievajú, že správy, ktoré šíria turecké provládne médiá o migrantoch smerujúcich do Európy, sú prostriedkom na zvýšenie tlaku a získanie podpory pre Turecko pri súčasnej eskalovanej situácii v severosýrskej provincii Idlib.



V Turecku žije zhruba 3,7 milióna sýrskych utečencov. Na základe migračnej dohody, ktorú Turecko a EÚ uzavreli v roku 2016, poskytla EÚ Turecku miliardy eur s tým, že Ankara zamedzí prílivu migrantov do Európy.