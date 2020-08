Grécko poslalo 28 chorých detských migrantov do Nemecka na liečbu

Berlín 26. augusta (TASR) - Ďalšia skupina detí s potrebou liečiť sa, ktoré žili v migračných táboroch v Grécku, pricestovala v stredu do Nemecka so svojimi najbližšími príbuznými. Tento prevoz zdržali prípady nákazy koronavírusom v dvoch rodinách, vysvetlila nemecká vláda.



Celkovo pricestovalo na palube lietadla 121 ľudí, vrátane 28 detí. Stroj pristál v Hannoveri v spolkovej krajine Dolné Sasko, spresnilo nemecké ministerstvo vnútra.



Let bol pôvodne plánovaný na 13. augusta, ale museli ho odložiť pre pozitívne testy na ochorenie COVID-19. Keď už nakazení ľudia dokončili povinnú karanténu a mali aj negatívne testy, prevoz sa mohol uskutočniť.



Tento let bol súčasťou širšej snahy Európy premiestniť stovky zraniteľných detí z gréckych táborov inde. Dva predchádzajúce prevozy chorých detí do Nemecka sa uskutočnili v júli.



Nemecko súhlasilo s prijatím celkovo 243 detí z Grécka, "ktoré potrebujú liečbu", ako aj ich najbližších príbuzných - celkovo ide o 928 ľudí. Zatiaľ pricestovalo 68 z týchto detí.



Nemecko tiež prijalo 53 detských migrantov bez sprievodu dospelého, ktorých evakuovali z preľudnených gréckych táborov. Deti boli prevezené aj do Luxemburska, Írska, Portugalska, Fínska, Belgicka a Francúzska, uviedlo nemecké ministerstvo vnútra.