Grécko pošle bojové vozidlá pechoty na hranice s Tureckom

Atény 27. októbra (TASR) - Grécko plánuje umiestniť na hraniciach s Tureckom šesť bojových vozidiel pechoty typu Marder, ktoré mu dodalo Nemecko. Vo štvrtok to oznámil grécky premiér Kyriakos Mitsotakis po stretnutí s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v Aténach. TASR o tom informovala na základe správy DPA.



Mitsotakis spresnil, že vozidlá presunú k hraničnej rieke Marica (v gréčtine Evros). "Naše sily predpokladajú, že tam budú najužitočnejšie," povedal.



Nemecko pred niekoľkými dňami dodalo Grécku prvých šesť z celkovo 40 bojových vozidiel pechoty typu Marder a Atény následne poskytli Ukrajine 40 bojových vozidiel pechoty BMP-1.



Scholz v rámci svojej prvej návštevy Grécka od nástupu do funkcie odmietol územné nároky Turecka v Egejskom mori. Člen NATO podľa neho "nemá" spochybňovať suverenitu iného člena a dodal, že takéto otázky by sa mali riešiť na základe medzinárodného práva.



Ankara spochybňuje štatút viacerých gréckych obývaných i neobývaných ostrovov v Egejskom mori. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v uplynulých týždňoch Grécku opätovne pohrozil vetou: "Mohli by sme raz v noci prísť".



"Naši susedia a všetci naši partneri vedia, že grécke ostrovy nikoho neohrozujú," povedal Mitsotakis na tlačovej konferencii so Scholzom. "Každý vie, že medzinárodné dohody sa nemenia svojvoľnými výkladmi. Ani história sa nemení prostredníctvom bludov, ani geografia sfalšovanými mapami," dodal podľa agentúry AFP.



Spojené štáty v septembri uviedli, že o gréckej suverenite niet pochýb. Bola to reakcia na tureckú protestnú nótu pre umiestnenie obrnených vozidiel na ostrovoch Lesbos a Samos.



Turecko obviňuje Grécko z rozmiestnenia vojakov na ostrovoch v Egejskom mori, čo je podľa neho v rozpore s mierovými zmluvami po prvej a druhej svetovej vojne. Atény reagovali, že ide o reakciu na vojakov, bojové lietadlá a výsadkové lode na tureckom pobreží.