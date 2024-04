Grécko postihlo nové znečistenie saharským prachom

Atény 23. apríla (TASR) - Mračná prachu zo Sahary pokryli v utorok Atény a ďalšie grécke mestá. Ide o jednu z najhorších epizód, ktoré zasiahli krajinu od roku 2018, oznámili odborníci. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Po silnom vetre z juhu pokryl žltooranžový opar niekoľko regiónov, obmedzil tam viditeľnosť a úrady vydali varovania pred rizikami s dýchaním.



"Je to jedna z najvážnejších koncentrácií prachu a piesku zo Sahary od 21.-22. marca 2018, keď mračná zasiahli predovšetkým ostrov Kréta," uviedol Kostas Laguvardos, riaditeľ výskumu počasia v Aténskom observatóriu.



Grécko už koncom marca a začiatkom apríla zasiahli mračná prachu zo Sahary, ktoré postihli aj časti Švajčiarska a južné Francúzsko.



Úrady teraz varujú, že koncentrácie prachu môžu obmedziť slnečné svetlo a viditeľnosť. Môžu sa zvýšiť koncentrácie jemných prachových častíc, čo predstavuje riziko pre ľudí so zdravotnými problémami.



Z povrchu púšte Sahara sa do ovzdušia uvoľňuje 60 až 200 miliónov ton minerálneho prachu ročne. Najväčšie čiastočky sa rýchlo vrátia na zem, tie najmenšie sa ovzduším môžu dostať až tisíce kilometrov ďaleko a zasiahnuť celú Európu.



Grécka meteorologická služba informovala, že obloha sa začne vyjasňovať v stredu.