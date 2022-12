Postrelenie rómskeho tínedžera v Grécku vyvolalo nepokoje

Na snímke demonštranti s transparentom s gréckym nápisom Zastrelili ich, pretože boli Rómovia počas protestu pred gréckym parlamentom v centre Atén v pondelok 5. decembra 2022. Foto: TASR/AP

Solún 6. decembra (TASR) - V druhom najväčšom gréckom meste Solún vypukli v pondelok večer potýčky medzi políciou a demonštrantmi, ktoré vyvolalo postrelenie rómskeho tínedžera.Ako napísala agentúra AP, na ktorú sa odvoláva TASR, na pochode, ktorý v pondelok večer v centre Solúna zorganizovali ľavicové a anarchistické skupiny, sa zúčastnilo približne 1500 ľudí. Niektorí rozbíjali výklady obchodov a hádzali zápalné fľaše smerom k príslušníkom polície, ktorí na rozohnanie davu použili slzotvorný plyn a omračujúce granáty.AP dodala, že polícia po skončení pochodu zadržala šesť ľudí.K incidentu s rómskym tínedžerom došlo v pondelok v skorých ranných hodinách. Polícia zasiahla po tom, ako dostala hlásenie, že 16-ročný mladík odišiel s nákladným autom z benzínovej pumpy neďaleko prístavného mesta Solún bez zaplatenia.Štátna televízia ERT s odvolaním sa na políciu spresnila, že v snahe vyhnúť sa zatknutiu sa mladík pokúsil vraziť do policajtov, ktorí ho prenasledovali na motorkách. Policajti naňho strieľali, aby sa pokúsili zabrániť mu v ohrození ostatných účastníkov premávky.Mladý vodič však počas streľby stratil kontrolu nad vozidlom, narazil do steny a, dodala polícia.Policajta, ktorý vystrelil, zadržali a v utorok sa postaví pred prokurátora.Ešte pred večerným protestom asi stovka Rómov postavila barikády a zablokovala hlavnú cestu pred nemocnicou, kde sa chlapec liečil.Agentúra AP spresnila, že niekoľko stoviek ľudí sa zúčastnilo aj na pokojnom protestnom pochode v centre Atén.Ich akcia súvisela s incidentom v Solúne, ale aj s predchádzajúcim incidentom, pri ktorom bol počas policajnej naháňačky postrelený iný Róm.Príslušníci rómskej komunity v Grécku a aktivisti za ľudské práva často obviňujú grécke orgány z diskriminácie Rómov. AP dodala, že v posledných rokoch bolo smrteľne postrelených alebo zranených niekoľko Rómov, ktorí sa dostali do konfrontácie s políciou, keď sa údajne snažili vyhnúť zatknutiu za porušenie zákona.Hovorca gréckej vlády Jannis Oikonomu v reakcii na udalosti v Pireu uviedol, žeHovorca hlavnej gréckej opozičnej ľavicovej strany Syriza obvinil stredopravú vládu, že nedokáže udržať pod kontrolou neprimerané použitie sily políciou.Napätie v uliciach Pirea zavládlo deň pred avizovanými zhromaždeniami mladých ľudí, ktorí sa zídu vo viacerých gréckych mestách pri príležitosti výročia smrti tínedžera Alexandrosa Grigoropulosa, ktorého v roku 2008 tiež smrteľne postrelil policajt. Jeho smrť vyvolala v Grécku týždne protestov sprevádzaných aj násilím.