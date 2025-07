Grécko pozastavilo azylové konania pre migrantov zo severnej Afriky

Atény 11. júla (TASR) — Grécko prestane dočasne prijímať žiadosti o azyl od migrantov, ktorí sa na jeho územie dostali zo severnej Afriky po mori. Príslušnú novelu zákona schválili v piatok po dvojdňovej rozprave poslanci gréckeho parlamentu pomerom hlasov 177 za, 74 proti. Atény o tomto kroku informovali Európsku komisiu, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry DPA a Reuters.



Toto opatrenie bude spočiatku platiť tri mesiace. Grécka konzervatívna vláda oznámila, že prichádzajúci migranti budú spočiatku zadržaní bez okamžitého prístupu k azylovému konaniu. Po uplynutí troch mesiacov majú byť urýchlene deportovaní do svojich domovských krajín. To je však v rozpore s medzinárodnými a európskymi právnymi normami, ako sú Európsky dohovor o ľudských právach, Charta základných práv EÚ a gréckou legislatívou, ktoré všetky zaručujú právo na spravodlivé azylové konanie.



„Cesta do Grécka bude uzavretá – to je odkaz pre prevádzačov,“ povedal v rozprave premiér Kyriakos Mitsotakis. „Grécko nie je bránou do Európy otvorenou pre každého,“ dodal.



Ľavicová opozícia vníma tento krok ako porušenie ľudských práv. Znepokojenie vyjadril aj Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). „Právo na azyl je základné ľudské právo a vzťahuje sa na každú osobu – je zakotvené v medzinárodnom, európskom a vnútroštátnom práve,“ uviedol úrad vo vyhlásení.



DPA poznamenáva, že vracanie utečencov a migrantov nie je také jednoduché, najmä z dôvodu, že niektoré krajiny v tejto záležitosti nespolupracujú.



V posledných týždňoch prudko vzrástol počet migrantov, ktorí vyrazili na člnoch z Líbye a vylodili sa na Kréte a na malom ostrove Gavdos – najjužnejšom výbežku Grécka. Migranti tvrdia, že prevádzači požadujú za nebezpečnú, približne 300-kilometrovú plavbu od 1500 do 5000 eur.



Od začiatku roka sa touto trasou dostalo z oblasti východolíbyjského prístavného mesta Tobruk do EÚ približne 10.000 ľudí. Podľa údajov gréckej vlády to predstavuje 350-percentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.



Vláda premiéra Mitsotakisa po nástupe k moci v roku 2019 dala postaviť plot na severných pozemných hraniciach Grécka a posilnila námorné hliadky. Ľudskoprávne organizácie obviňujú Grécko, že na svojich námorných a pozemných hraniciach násilne vracia žiadateľov o azyl. Európska pohraničná a pobrežná stráž (Frontex) uviedla, že tento rok prešetruje 12 prípadov možného porušenia ľudských práv zo strany Grécka.



Grécko chcelo o migrantoch tento týždeň rokovať s medzinárodne uznávanou líbyjskou vládou v Tripolise aj s konkurenčnou vládou v Benghází na zastavení toku migrantov. V utorok sa mali uskutočniť rokovania ministrov vnútra Grécka, Talianska a Malty a eurokomisára pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnusa Brunnera v Benghází, avšak okamžite po prílete ich tamojšie úrady vyhlásili za nežiaduce osoby a rokovania zrušili.