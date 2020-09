Požiar takmer úplne zničil utečenecký tábor Moria. EÚ ponúkla pomoc

Atény 9. septembra (TASR) - Rozsiahly požiar takmer úplne zničil utečenecký tábor Moria na gréckom ostrove Lesbos, čo zvýšilo tlak na európske krajiny, aby reagovali na krízu, informovala v stredu agentúra DPA.



Požiar, ktorý vypukol v noci na stredu, sa podľa gréckej vlády do rána z väčšej časti podarilo dostať pod kontrolu.



Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis zvolal na stredu mimoriadne zasadnutie s účasťou svojho vedúceho kancelárie, ministra pre migráciu a šéfa gréckej spravodajskej služby, oznámil hovorca gréckej vlády Stelios Petsas.



Tábor Moria bol podľa miestnych médií takmer celý v plameňoch, ktoré rozdúchal vietor. Úrady cez noc evakuovali väčšinu obyvateľov tábora. Obete zatiaľ z miesta požiaru nehlásili.



Petsas povedal, že príčinou požiaru mohlo byť podpaľačstvo. Obyvatelia tábora podľa jeho slov na hasičov hádzali kamene a snažili sa zabrániť im uhasiť oheň. Atény na ostrov Lesbos poslali ďalších príslušníkov poriadkovej polície.



Tábor Moria je prechodným domovom pre viac ako 12.000 ľudí, čo viac ako štvornásobne prevyšuje jeho kapacitu. Stredisko je častým terčom kritiky ľudskoprávnych organizácii, ktoré varujú, že v dôsledku zlých podmienok v zariadení je nemožné dodržiavať bezpečné odstupy a základné hygienické opatrenia.



Na zariadenie minulý týždeň uvalili karanténu po tom, čo sa nákaza novým koronavírusom potvrdila u jedného žiadateľa o azyl.



V utorok úrady v tábore Moria evidovali 35 prípadov ochorenia COVID-19, čím sa podľa ministerstva pre migráciu počet infikovaných od pondelka zdvojnásobil, uviedla agentúra Reuters.



V pondelok Grécka vláda oznámila, že uvalila karanténu na ďalšie tri zariadenia pre migrantov v oblasti Atén.



Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová na Twitteri napísala, že komunikuje s gréckymi úradmi a súhlasila s pokrytím nákladov na prevoz a ubytovanie 400 detí a mladistvých bez sprievodu z tábora na grécku pevninu.



Nórska vláda oznámila, že Nórsko prijme 50 ľudí z tábora. Nórska premiérka Erna Solbergová povedala, že jej krajina sa zameria najmä na rodiny s deťmi.



Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas členské krajiny EÚ vyzval, aby Grécko podporili tým, že prijmú migrantov.



"To, čo sa stalo v Morii, je humanitárna katastrofa," napísal Maas na Twitteri. Európska komisia a ďalšie členské krajiny EÚ, ktoré sú ochotné pomôcť, sa podľa neho musia čo najrýchlejšie dohodnúť v súvislosti s pomocou Grécku. "To zahŕňa i prerozdelenie utečencov medzi krajiny EÚ ochotné prijať ich," napísal.



Nemecko v súčasnosti zastáva rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ, pripomína DPA.