Horúčavy si vyžiadali obmedzenia na obľúbenom turistickom mieste

Atény 8. júla (TASR) - Grécke ministerstvo kultúry v utorok pre extrémne horúčavy obmedzilo otváracie hodiny na aténskej Akropole. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Areál Akropoly bude pre verejnosť zatvorený od 13.00 do 17.00 h miestneho času „v záujme bezpečnosti zamestnancov a návštevníkov vzhľadom na vysoké teploty“. Podobné obmedzenie platilo aj počas predošlého leta.



Druhá tohtoročná vlna horúčav sa začala v nedeľu. Očakáva sa, že teploty v krajine v utorok dosiahnu 42 stupňov Celzia, v Aténach by malo byť teplotné maximum 38 stupňov Celzia. Podobné teploty sa očakávajú aj v stredu.



Historická Akropola na skale nad hlavným mestom priťahuje denne desaťtisíce návštevníkov. V minulom roku ich bolo približne 4,5 milióna návštevníkov, čo v porovnaní s rokom 2023 bol nárast o viac ako 15 percent.



Grécke ministerstvo práce v pondelok nariadilo aj povinné pracovné prestávky v niektorých častiach krajiny. Platí to pre všetky manuálne práce vonku aj pre zamestnancov donáškových služieb najmä v strednom Grécku a na niektorých ostrovoch. Zamestnávatelia tiež majú umožniť zamestnancom prácu z domu. Vlna horúčav by mala začať slabnúť vo štvrtok.