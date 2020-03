Grécko od pondelka obmedzí pohyb osôb po celej krajine

Atény 22. marca (TASR) - Grécko od pondelka obmedzí pohyb osôb na celom území krajiny v snahe obmedziť šírenie koronavírusu. Oznámil to v nedeľu grécky premiér Kyriakos Mitsotakis, ktorého citovala agentúra AFP.



"Nariadil som, aby sa prijali všetky náležité kroky na zavedenie zákazu akéhokoľvek pohybu obyvateľstva, ktorý nie je nevyhnutný, a to na celom území krajiny," oznámil premiér v televíznom príhovore k národu.



V Grécku doposiaľ potvrdili 624 prípadov nákazy novým koronavírusom. Počet úmrtí v nedeľu stúpol na 15.



Zákaz pohybu osôb, ktorý sa vzťahuje na gréckych občanov aj cudzincov s právom na pobyt, začne platiť v pondelok o 06.00 h miestneho času. Osobám, ktoré nariadenie porušia, bude hroziť pokuta vo výške 150 eur, píše grécky denník Kathimerini.



Opustiť domovy bude dovolené len za účelom presunu do práce, návštevy lekára, nákupu liekov, potravín a ďalších základných potrieb. Výnimku bude tiež predstavovať presun za účelom starostlivosti o členov rodiny, hlavne dôchodcov a deti, a tiež zdravotné vychádzky (individuálne alebo vo dvojici) a venčenie psov. Každá osoba pohybujúca sa po ulici bude musieť mať pri sebe doklad totožnosti.



Premiér Mitsotakis vo svojom príhovore poďakoval "veľkej väčšine občanov", ktorí dodržiavajú nariadené karanténne opatrenia. Zároveň odsúdil malý počet nezodpovedných, ktorí podľa neho porušujú reštrikcie a tým ohrozujú všetkých ostatných.



Hovorca gréckej vlády predtým kritizoval ľudí, ktorí napriek vyhlásenej karanténe zapĺňajú verejné priestranstvá alebo hromadne cestujú z Atén na vidiek.