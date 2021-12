Grécko pre zhoršujúcu sa epidemickú situáciu zakázalo hudbu v baroch

Atény 30. decembra (TASR) - Grécka vláda zakázala v stredu hranie hudby v baroch a reštauráciách v snahe obmedziť silvestrovské oslavy v čase, keď krajinu sužuje vysokonákazlivý koronavírusový variant omikron. Informovala o tom agentúra AFP.



"Omikron je už dominantným variantom a verejné zdravotníctvo je pod tlakom," povedal grécky minister zdravotníctva Thanos Plevris vo prejave v televízii.



Ďalej priblížil, že od štvrtka do 16. januára bude môcť sedieť v reštauráciách a zábavných podnikoch pri jednom stole maximálne šesť ľudí a bude tam tiež zakázané púšťať hudbu.



"Bary a reštaurácie sa zatvoria o polnoci, avšak 31. decembra budú môcť byť otvorené do 2.00 h - taktiež ale bez hudby," dodal.



Grécke úrady boli nútené sprísniť protiepidemické opatrenia skôr než sa predpokladalo; v stredu totiž hlásili rekordných 28.828 nových prípadov nákazy.



V rámci týchto nových obmedzení, pôvodne naplánovaných až na 3. januára, by malo z domu pracovať až 50 percent všetkých zamestnancov vo verejnom aj súkromnom sektore, pričom dosiaľ sa takáto práca odporúčala len 20 percentám.



Zároveň boli zrušené všetky verejné silvestrovské podujatia a Plevris vyzval obyvateľov Grécka, aby sa dali otestovať na covid pred tým, než sa stretnú s rodinou.



Grécko zaznamenalo od začiatku pandémie 1.134.713 prípadov nákazy a 20.636 súvisiacich úmrtí.