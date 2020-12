Grécko predĺži lockdown do 14. decembra

Atény 3. decembra (TASR) - Grécko vo štvrtok oznámilo, že koronavírusový lockdown (zastavenie krajiny) predĺži o týždeň, a to do 14. decembra. Dôvodom je stále vysoká miera prípadov nákazy. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



"Epidemiologická nálož (u obyvateľstva) je stále vysoká," povedal novinárom hovorca vlády Stelios Petsas, keď oznamoval predĺženie lockdownu.



Po zvládnutí prvej vlny pandémie s pomerne nízkym počtom úmrtí oproti iným európskym krajinám zaznamenáva Grécko v posledných mesiacoch veľké počty denných úmrtí.



V Grécku zomrelo na ochorenie COVID-19 celkovo vyše 2600 ľudí vrátane takmer 90 v stredu a vyše 600 ľudí sa nachádza na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS).



V stredu oznámili aj takmer 2200 nových prípadov infekcie.



Lockdown, zavedený 7. novembra na tri týždne, už prvýkrát predĺžili o týždeň do 7. decembra.