Grécko predĺžilo niektoré protipandemické opatrenia

Atény 8. januára (TASR) - Grécko predĺžilo platnosť niektorých opatrení zameraných na zastavenie šírenia nového druhu koronavírusu o týždeň - do 18. januára. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na vládu v Aténach.



Vláda sa rozhodla, že materské a základné školy sa znovu otvoria 11. januára. Avšak prevádzky ďalších kľúčových odvetví vrátane maloobchodov a kaderníctiev zostanú zatvorené až do 18. januára, uviedol minister pre civilnú ochranu Nikos Hardalias.



Grécko sa nachádza v tzv. lockdowne už od začiatku novembra. Z domu môžu jeho obyvatelia vychádzať len po tom, ako zašlú príslušnú SMS civilnej ochrane. Povolené sú okrem iného cesty do práce, k lekárovi, na nákupy potravín, športovanie či tiež prechádzky so psom. Cestovať medzi 13 regiónmi krajiny bez oprávneného dôvodu je zakázané.



Grécko dosiaľ hlásilo celkovo 142.700 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a 5146 súvisiacich úmrtí.