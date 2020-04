Grécko predĺžilo obmedzenie pohybu do 4. mája

Maloletí migranti bez sprievodu, ktorí odišli z preplnených táborov v Grécku, čakajú na letisku v Aténach pred odletom do Luxemburska v stredu 15. apríla 2020. Grécko začalo v stredu s presunom maloletých migrantov. Z preplnených táborov odišlo zatiaľ prvých 12 migrantov, ktorí smerujú do Luxemburska. Ďalšia skupina asi 50 detí by mala odletieť z Atén do Nemecka v sobotu, ďalších 20 by malo neskôr budúci týždeň vycestovať do Švajčiarska. Grécko dúfa, že týmto spôsobom sa podarí v nasledujúcich mesiacoch premiestniť aspoň 1600 maloletých migrantov bez sprievodu.