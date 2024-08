Prednostu stanice v gréckej Larise prepustili do domáceho väzenia

Atény 1. augusta (TASR) - Prednosta železničnej stanice v meste Larisa, pri ktorej došlo vlani k najtragickejšiemu vlakovému nešťastiu v dejinách Grécka, bol vo štvrtok podmienečne prepustený z väzby do domáceho väzenia. Tam by mal zotrvať až do súdneho procesu, ktorý sa má začať na budúci rok. Informuje o tom agentúra AFP citujúca nemenovaný zdroj z prostredia gréckej justície.



Šesťdesiatročný Vasilis Samaras bol službukonajúcim prednostom stanice v noci 28. februára 2023, keď došlo k nešťastiu, ktoré si vyžiadalo 57 obetí na životoch. Osobný vlak sa vtedy krátko pred polnocou neďaleko Larisy zrazil s nákladným vlakom po tom, ako mu bola omylom povolená jazda po tej istej koľaji. Tridsať usmrtených malo menej ako 30 rokov, mnohí z nich boli vysokoškolskí študenti.



Železničné nešťastie vyvolalo masové a niekedy aj násilné protesty proti vláde. Bezprostredne po tragédii odstúpil z funkcie šéf železničnej spoločnosti OSE. Prednosta Samaras bol vo väzbe od marca 2023. Teraz sa podľa zdroja AFP presunie do domáceho väzenia.



V súvislosti s tragédiou čelí obvineniam viac ako 30 zamestnancov a predstaviteľov železníc, pričom sa očakáva, že súdny proces sa nezačne skôr ako koncom roka.



Príbuzní obetí tvrdia, že napriek sľubom vlády o dôkladnom vyšetrení nehody mrhali štátne orgány časom a prehliadli aj niektoré dôležité dôkazy. Experti, na ktorých sa obrátili rodiny zosnulých, tvrdia, že miesto nehody bolo úplne vyčistené skôr, než ho vyšetrovatelia mohli dostatočne preskúmať. Dodnes sa napríklad nenašlo ani telo jednej mladej ženy, ktorá cestovala osobným vlakom.



Citovaní experti tiež tvrdia, že nákladný vlak prevážal nepriznané chemikálie, pritom tie po nehode spôsobili obrovský výbuch a zabili cestujúcich, ktorí by inak mohli prežiť.