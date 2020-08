Premiér poprel správy, že Grécko zatláča migrantov do tureckých vôd

Atény 20. augusta (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis odmietol opakované tvrdenia, že na mori dochádza k nelegálnemu zatláčaniu uchádzačov o azyl do tureckých vôd. Turecko pritom obvinil zo šírenia klamlivých informácií o "tvrdom, ale prísnom" prístupe Grécka k ochrane hraníc. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



"Ak existujú nejaké incidenty, ktoré je potrebné preskúmať..., budem prvý, kto sa na ne pozrie," povedal Mitsotakis v stredu pre spravodajskú stanicu CNN. "Grécko je krajina, ktorá rešpektuje vládu zákona; udelili sme azyl už desaťtisícom ľudí," dodal.



Denník The New York Times (NYT) minulý týždeň napísal, že Grécko migrantov ponecháva na mori a očakáva, že ich zachráni turecká pobrežná stráž. Zistenia NYT sa opierali o rozhovory so zachránenými migrantmi z piatich takýchto prípadov, dôkazy nezávislých organizácií a o tvrdenia dvoch akademikov a príslušníkov tureckej pohraničnej stráže. Od marca tak bolo podľa NYT "ponechaných na mori" viac ako 1000 uchádzačov o azyl.



Mitsotakis uviedol, že tieto správy začalo šíriť Turecko a upozornil na to, že novinári by si mali viac overovať svoje zdroje. Grécko akékoľvek ilegálne praktiky popiera a Turecko viní z toho, že pomocou hliadkovacích lodí migrantov eskortuje do gréckych vôd.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v júni uviedol, že od marca sa počet takýchto obvinení zvýšil a niekoľko skupín ľudí bolo údajne okamžite po tom, ako sa dostali na grécke územie, vrátených späť.



V marci sa napätie medzi Gréckom a Tureckom zvýšilo po tom, ako sa tisíce utečencov pokúšali ilegálne prekročiť grécko-turecké hranice a vstúpiť na územie Európskej únie. Stalo sa tak po tom, čo turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásil, že migrantom, ktorí sa chcú dostať do EÚ, už v tom viac nebude brániť.