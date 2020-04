Grécko presunie z ostrovných táborov na pevninu 2380 migrantov

Atény 16. apríla (TASR) - Grécko prevezie z preplnených utečeneckých táborov na ostrovoch na pevninu približne 2380 migrantov. Takýmto opatrením chce vláda predísť šíreniu koronavírusu. Oznámil to vo štvrtok grécky minister pre migráciu Notis Mitarakis, ktorého citovala agentúra DPA.



Podľa jeho slov sa úrady najskôr budú snažiť presunúť do pevninskej časti Grécka rodiny a ďalšie zraniteľné skupiny, ako napríklad starých či chorých ľudí. Pripravené sú tam pre nich tábory, ale napríklad aj hotely či iné príbytky.



S presunom ľudí z ostrovných táborov začnú podľa Mitarakisa úrady po pravoslávnej Veľkej noci, ktorá pripadá na túto nedeľu. Migrantov budú potom v malých skupinách premiestňovať nasledovné dva týždne.



"Chceme pred pandémiou ochrániť ľudí v táboroch i obyvateľov ostrovov," dodal minister vo vyhlásení.



V táboroch na gréckych ostrovoch v Egejskom mori dosiaľ prípad nákazy koronavírusom nezaznamenali, je však len otázkou času, kedy sa tak stane, domnieva sa Dimitris Patestos z organizácie Lekári bez hraníc (MSF) na ostrove Lesbos.



Po prepuknutí pandémie koronavírusu posilnilo Grécko v týchto táboroch lekárske kontroly, zvýšilo počet zamestnancov a pridalo aj zariadenia určené na karanténu. Úrady tiež v táboroch obmedzili pohyb migrantov.



Všetci migranti, ktorí v tomto čase prichádzajú do Grécka, zároveň musia povinne absolvovať dvojtýždennú karanténu. Do Grécka ich však momentálne prichádza len málo, píše DPA. Ich populácia v hlavných táboroch na ostrovoch poklesla za ostatný mesiac z približne 42.300 na 38.800, keďže úrady už medzičasom stovky z nich previezli na pevninu.