Grécko presúva migrantov na pevninu, aby zlepšilo podmienky v táboroch

Atény 29. septembra (TASR) - Grécke úrady v utorok presúvali takmer 1000 ľudí z ostrovov v Egejskom mori na pevninu v úsilí zlepšiť podmienky v preplnených utečeneckých táboroch na týchto ostrovoch, informovala agentúra AP.



Celkovo 946 ľudí trajektom prevážali do prístavného mesta Lavrio ležiaceho približne 60 kilometrov južne od Atén. Väčšina z týchto ľudí bola doteraz umiestnená v dočasnom zariadení na ostrove Lesbos. Toto narýchlo vybudované zariadenie nahradilo veľký tábor Moria, ktorý na začiatku septembra takmer úplne zničil požiar. Na palube trajektu boli aj osoby z táborov na ostrovoch Chios, Kos, Leros a Samos.



Viac ako 26.000 ľudí žije v táboroch na gréckych ostrovoch, kam prišli na pašeráckych lodiach z neďalekého tureckého pobrežia, píše AP. Viac ako polovica z nich je na ostrove Lesbos.



Grécke úrady sľubujú, že znížia počty migrantov na ostrovoch. Ľudí, ktorí už získali štatút utečenca, presunú do ubytovacích zariadení na pevnine.



Úrady v utorok oznámili, že všetci mladiství a deti bez sprievodu z táborov na ostrovoch alebo na území na hraniciach s Tureckom boli presunutí do vhodných zariadení na gréckej pevnine.